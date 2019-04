Voormalig gedelegeerd bestuurder ziekenhuis moet 125.000 euro schadevergoeding betalen na gesjoemel Kim Aerts

15 april 2019

17u53 7 Tienen De 82-jarige Juliaan Vuerinckx uit Holsbeek moet een slordige 125.000 euro terugbetalen aan het Heilig Hart Ziekenhuis in Tienen, waar hij ooit mee aan het roer stond als gedelegeerd bestuurder. Zijn broer Frans bracht als voormalig directeur het ziekenhuis rond de eeuwwisseling bijna op de rand van het faillissement door grootschalig gesjoemel. Het kostenplaatje van het hele proces, in totaal goed voor meer dan 120.000 euro, is ten laste van de Belgische staat door de verjaring.

Het arrest van het hof van Beroep in Antwerpen is de uitloper van een zaak die jarenlang heeft aangesleept. Zo lang dat de zeven beklaagden vier jaar geleden strafrechtelijk de dans ontsprongen door verjaring. Alleen op burgerlijk vlak kreeg heel de sjoemelaffaire nog een staartje. De 85-jarige Frans Vuerinckx richtte vanaf het midden van de jaren ’90 als gedelegeerd bestuurder en later als directeur van het Heilig Hartziekenhuis allerlei vennootschappen en nevenbedrijfjes op die hij onderbracht in de zogenaamde groep H. Die omvatte onder andere twee kinderdagverblijven, een revalidatiecentrum en een rustoord. Maar hij zou het ziekenhuis ook hebben laten investeren in een viersterrenhotel annex seminariecentrum ter waarde van 1,1 miljoen euro en in een bouwfirma ter waarde van 1,8 miljoen euro. Vooral de luxe in het hotel zette veel kwaad bloed destijds. Vuerinckx zetelde zelf in de raad van bestuur van de nevenbedrijfjes of gaf postjes weg aan een goede kennis of familielid zoals zijn jongere broer. Volgens het Heilig Hartziekenhuis werd er tussen 1998 en 2002 bijna 200 miljoen Belgische frank van het ziekenhuis naar de nevenbedrijfjes doorgesluisd waardoor het ziekenhuis tot op de rand van het faillissement werd geduwd door de broers Vuerinckx.

2,5 miljoen

Van de ruime vordering van bijna 12 miljoen euro dat het ziekenhuis had gevraagd aan de Leuvense rechter, moest Frans Vuerinckx en zijn jongere broer Juliaan in 2015 ‘slechts’ 2.541.014 miljoen euro betalen omdat niet alle tenlasteleggingen bewezen waren. Daardoor werd de zaak zelfs voor het Hof van Cassatie gebracht en nu uiteindelijk opnieuw voor het hof van beroep in Antwerpen. Daar besliste de rechter dat Juliaan Vuerinckx nog 125.000 euro schadevergoeding moet aan het ziekenhuis omdat hij als mededader vennootschapsgoederen van de burgerlijke partij misbruikt heeft ten belope van 5 miljoen oude Belgische franken ten voordele van BBS bvba, een van de nevenbedrijfjes van de Vuerinckx-clan. Maar die spookvennootschappen hadden amper bestaansrecht omdat ze het Heilig Hart meestal als enige klant hadden en daarom niet rendabel waren. Enkelen gingen daarom ook failliet.

Het kostenplaatje van het hele proces, in totaal goed voor meer dan 120.000 euro, is ten laste van de Belgische staat door de verjaring.