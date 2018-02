Voorlopige opnamestop afgekondigd in RZ 27 februari 2018

De opnamestop in het Regionaal Ziekenhuis H.Hart Tienen is voorlopig afgekondigd. Er zijn weer enkele bedden vrij. Dat was tot nu toe niet het geval als gevolg van enerzijds veel chirurgische ingrepen en anderzijds veel opnames van patiënten met griepgerelateerde aandoeningen en luchtwegproblemen.





Het ziekenhuis zag zich dan ook genoodzaakt om een opnamestop in te roepen. Maar de drukte is intussen wat afgenomen zodat er weer opnames kunnen gebeuren. (VDT)