Voorlopig geen peukentegels 09 maart 2018

03u06 0

Aan elke bushalte aan het station in Vilvoorde is er sinds een jaar de peukentegel. Eigenlijk is het geen tegel, maar een roostertje in de grond, netjes gemarkeerd met fluo verf. Een eerste evaluatie wijst uit dat ze goed gebruikt worden. In Tienen is men alvast niet van plan om dit initiatief over te nemen. "We hebben dit overwogen, maar rokers aanleren om hun peuk op de grond te smijten, lijkt het foute signaal", zegt schepen van Milieu, Tom Roovers (Groen). "Het is ook echt niet fijn voor de reinigingsdienst om dit te onderhouden. We voorzien wel vaker vuilbakken met een aparte peukeninworp." (VDT)