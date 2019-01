Voorleesuurtjes in de bib Christian Hennuy

06 januari 2019

Op woensdag 9 januari van 14.30 uur tot 16 uur is er in het activiteitenlokaal op de eerste verdieping van de stadsbibliotheek, aan de Grote Markt 3, een voorleesuurtje, voor kinderen van 5 tot 7 jaar, namelijk van de derde kleuterklas en eerste leerjaar. De kinderen kunnen komen luisteren naar een leuk verhaal. Aansluitend is er een knutselmoment. In de verhalen wordt het reizen, over land, over zee en in de lucht. Er zijn nog voorleesuurtjes gepland op 6 februari en 6 maart. Dit initiatief is een samenwerking tussen Davidsfonds Tienen en Bibliotheek Tienen. Inschrijven is gratis maar verplicht: bibliotheek@tienen.be of 016/80.56.70