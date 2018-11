Voorleesuurtjes in de bibliotheek Christian Hennuy

05 november 2018

16u37 0 Tienen Het Davidsfonds Tienen organiseert vijf voorleesuurtjes met knutselmoment in de lokale bibliotheek.

Het initiatief wordt telkens op woensdagnamiddag georganiseerd voor kinderen van 5 tot 7 jaar, van 14.30 uur tot 16 uur. Afspraak op woensdagen 7 november, 5 december, 9 januari, 6 februari en 6 maart. Deelnemers zijn welkom in het activiteitenlokaal op de eerste verdieping van de bibliotheek aan de Grote Markt. Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. Dat kan via bibliotheek@tienen.be, 016/80.56.70, of aan de balie.