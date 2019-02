Voorleesuurtje met Davidsfonds en bib Christian Hennuy

04 februari 2019

De Tiense stadsbibliotheek en het Davidsfonds organiseren op woensdag 6 februari van 14.30 uur tot 16 uur, in het activiteitenlokaal van de bibliotheek, aan de Grote Markt 3 in Tienen, een voorleesuurtje voor kinderen van 5 tot 7 jaar. Het wordt een voorleesuurtje met een knutselmoment. De kinderen gaan reizen in verhalen, over land, over zee en in de lucht. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via bibliotheek@tienen.be of 016/80.56.70.