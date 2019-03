Voorleesuurtje in de bib Christian Hennuy

04 maart 2019

14u49 2

Op woensdag 6 maart van 14.30 uur tot 16 uur is er een voorleesuurtje in het activiteitenlokaal van de stadsbibliotheek van Tienen aan de Grote Markt, i.s.m. Davidsfonds Tienen. Dit voorlezen, samen met een knutselmoment, is gericht op kinderen van 5 tot 7 jaar. Het thema is reizen in verhalen, over land, over zee en in de lucht. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via bibliotheek@tienen.be of 016/ 80. 56. 70