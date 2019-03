Voordracht over Compostela Christian Hennuy

04 maart 2019

André Moreau en medewerkers organiseren op woensdag 6 maart om 14.30 uur in het Democratenhuis, Leuvensestraat 79 in Tienen de spreeknamiddag met beelden ‘De bedevaartstocht naar Santiago de Compostela’, door Bie en Ria. Organisatie: Vrije Sociaal Democratische Werken en LVZ. Deelname 2 euro, koffie en taart inbegrepen. Reserveren: 0494/ 52.42.25 of in het Democratenhuis.