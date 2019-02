Voordracht over AED Christian Hennuy

15 februari 2019

De Gezinsbond van Vissenaken organiseert op dinsdag 19 februari van 19 tot 22 uur een voordracht over AED of werken met de automatische externe defibrillator. De voordracht vindt plaats in de Kronkel, aan de Kronkelweg 11 in Vissenaken. Wat doen als iemand een hartstilstand krijgt? Logisch, een ziekenwagen bellen. Maar om mensen met een hartstilstand echt te kunnen redden, moeten omstaanders snel en juist kunnen reageren door te reanimeren of een AED-toestel te gebruiken. Om daarmee te kunnen werken geeft het Rode kruis uitleg. Deelname: gratis. Info: http://www.gezinsbondvissenaken.be of 016/81.85.58