Voordracht in klooster Grauwzusters Christian Hennuy

02 december 2018

Op maandag 3 december van 19.30 uur tot 21.30 uur is er een voordracht door Sabine Van Huffel in het klooster van de Grauwzusters aan de Gilainstraat in Tienen. Sabine Van Huffel is Professor Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven en brengt de voordracht ‘Hoe geloven helpt om te leven.’ Sabine Van Huffel is moeder van een groot gezin. Naast wetenschappelijke publicaties schreef zij een boekje over hoe ze het overlijden van haar zoontje verwerkt heeft vanuit haar verrijzenisgeloof. De lezing vindt plaats in de kapel naast het pastoraal centrum Kabbeek. De ingang is in de Gilainstraat ongeveer tegenover het politiekantoor. Info: dekenij.tienen@skynet.be of of 016/38.98.91