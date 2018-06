Voorbereidende werken aan Slachthuisstraat en Bergévest 08 juni 2018

Vanaf 18 juni breekt Wegen en Verkeer de muur ter hoogte van Royal Racing Tienen Tennisclub af om verder van de rijweg een nieuwe muur op te bouwen. De nieuwe muur zou voor het bouwverlof moeten gerealiseerd zijn. Tijdens de werken aan de muur zal er tijdens de week van 26 juni of 2 juli gedurende een week slechts eenrichtingsverkeer mogelijk zijn in de Slachthuisstraat omwille van de inrichting van een veiligheidszone. Verkeer van de Vesten naar de Slachthuisstraat blijft mogelijk. Verkeer vanuit de Slachthuisstraat naar de Vesten moet omrijden via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en Aandorenstraat. Tijdens die week wordt de Molenstraat doodlopend gemaakt om sluipverkeer tegen te gaan. (VDT)