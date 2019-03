Voor buurtbewoners vliegveld Christian Hennuy

13 maart 2019

De Koninklijke Vliegclub De Wouw organiseert op zaterdag 16 maart van 13 tot 14 uur een informatievergadering voor buurtbewoners, in het clublokaal van De Wouw, aan de Hannuitsesteenweg 350 in Goetsenhoven. Zoals voorgeschreven door de milieuvergunning afgeleverd door de stad Tienen, dienen de Koninklijke Vliegclub De Wouw en ULM Goetsenhoven eenmaal per jaar een informatievergadering voor de omwonenden te organiseren. Bij de Wouw wordt er zowel aan zweefvliegen als aan motorvliegen gedaan.