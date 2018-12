Volwassenen op wieltjes vdt

28 december 2018

09u45 0

De Tiense Skeelerclub RSC Tienen organiseert vanaf het nieuwe jaar skeelerlessen voor volwassenen. Iedereen is welkom op vrijdag 11 januari van 21 tot 22 uur in hal 1 van het Houtemveld. Wie meer info wil, kan contact opnemen via mail naar secretariaat@rsc-tienen.be en ook op de Facebookpagina staat alle info.