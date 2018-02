Voka organiseert burgemeestersdebat 16 februari 2018

Op donderdag 22 maart organiseert Voka Regio Tienen een debat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De ondernemingsvriendelijkheid van een stad of gemeente is immers belangrijk, niet alleen voor de inwoners van een stad of gemeente, maar ook voor de ondernemers die misschien niet in deze stad of gemeente wonen, maar er wel ondernemen en op die manier voor welvaart en werkgelegenheid zorgen. "We brengen de burgemeesters van regio Tienen rond de tafel, samen met een oppositielid en zorgen zo voor een interactief debat", klinkt het. "Het debat zal ingeleid worden door Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka vzw, en gemodereerd worden door journalist Peter Denruyter." De start wordt om 19 uur gegeven in het atrium van de VIA-school aan de Waaiberg. Inschrijven kan via www.voka.be. (VDT)