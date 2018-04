Voetbaltornooi Crossing Vissenaken 28 april 2018

Wegens de te verwachten drukte tijdens een voetbaltoernooi van Crossing Vissenaken op dinsdag 1 mei wordt er tussen 8 en 21 uur eenrichtingsverkeer richting Kumtichstraat ingevoerd in de Sint-Pietersstraat tussen het kruispunt met de Romeinsebaan en dat met de Kronkelweg. In omgekeerde richting geldt een omleiding. In dit gedeelte van de straat geldt ook een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.





Parkeren is in de Sint-Pietersstraat enkel toegelaten aan de kant van de huizen met een oneven huisnummer. (VDT)