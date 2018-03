Vliegclubs krijgen vergunning tot 2029 DE WOUW EN ULM MOETEN ZICH WEL AAN STRIKTE REGELS HOUDEN VANESSA DEKEYZER

30 maart 2018

03u07 0 Tienen Koninklijke Vliegclub De Wouw en ULM Goetsenhoven hebben een milieuvergunning gekregen tot 9 maart 2029. De clubs moeten zich wel aan enkele strikte voorwaarden houden. "We hebben rekening gehouden met de omwonenden", zegt burgemeester Partyka (CD&V).

Koninklijke Vliegclub De Wouw en ULM Goetsenhoven kregen eind 2016 een vergunning op proef. Na een jaar evaluatie dienden beide een nieuwe aanvraag in voor een vergunning op langere termijn. "We hebben nu groen licht gegeven, maar wel onder voorwaarden", zegt burgemeester Partyka. "Zo is het maximaal aantal vluchten per jaar beperkt tot 2.750 voor De Wouw en 950 voor ULM. De vliegtijden worden vastgelegd op weekenddagen, feestdagen en militaire brugdagen vanaf 9 uur 's ochtends tot zonsondergang, tot ten laatste 22 uur." Het overlegplatform blijft behouden en bovendien wordt één keer per jaar een infovergadering gehouden. "Het platform moet immers toelaten om blijvend overleg mogelijk te maken tussen de omwonenden en de vliegclubs", zegt schepen van Leefmilieu, Tom Roovers (Groen).





De clubs zijn blij met de vergunning. "Er zijn ons wel een aantal beperkingen opgelegd, maar daar kunnen we mee leven", reageert Wim Melle van ULM. Voor De Wouw zijn die beperkingen toch een doorn in het oog. "Het grootste verschil is dat er geen circuittrainingen meer mogen plaatsvinden op zondag na 13 uur. Dat was tot nu toe wel het geval", stelt voorzitter Theo Stockmans. "Het gevaar bestaat dat er nu een grotere concentratie van activiteiten op zondagvoormiddag zal zijn. We hopen ook dat de 'contra's' niet in beroep zullen gaan bij de provincie. En als dat toch gebeurt, dat de provincie geen bijkomende voorwaarden zal opleggen, want dan wordt het voor onze vliegclub niet meer rendabel."





Mogelijk in beroep

Of er in beroep zal gegaan worden, is vandaag nog niet duidelijk. "Ik heb de vergunning opgevraagd voor verder onderzoek", zegt buurtbewoner Roland Deboes van het protestcomité. "Daarna zullen we gepast reageren."





Ook de bouwvergunning voor de schietstand voor de politieschool op het militair domein van Goetsenhoven is deze week afgeleverd. Dat zegt burgemeester Partyka. "Na jaren verwaarlozing beginnen we eindelijk aan een herwaardering van deze site. Voor de controletoren zoeken we nog een goede bestemming. Waarom geen mooie bed and breakfast voor bezoekers of piloten of een brasserie op de unieke locatie? Op die manier kan iedereen genieten van de prachtige omgeving."