Vliegclubs in beroep tegen milieuvergunning 15 juni 2018

ULM Goetsenhoven en vliegclub De Wouw zijn in beroep gegaan tegen de vergunning afgeleverd door de stad. "We worden nu dinsdag ontvangen door de Deputatie. Er moet een beslissing zijn op 2 september, maar hopelijk komt die vroeger", aldus Theo Stockmans voorzitter van de Wouw. De Tiense Businessclub kwam alvast beide verenigingen een hart onder de riem steken.





"Onze nieuwe milieuvergunning start op 28 december van dit jaar en werd in maart afgeleverd door het stadsbestuur", zegt Wim Mellaerts, voorzitter van ULM Goetsenhoven. "We hebben beroep aangetekend omdat ze ons aantal vluchten van 1148 tot 950 hebben beperkt, en dat 'touch and go' nog enkel toegelaten is op zaterdag en zondag tot 13 uur".





Bij vliegclub De Wouw hetzelfde verhaal.





"Ons aantal vluchten is verminderd van 3000 tot 2750, en voor 'touch and go' hebben we dezelfde beperkingen als de ULM club. Dit gewoon omdat Leefbaar Zuidrand Tienen dat beschouwt als een aaneenschakeling van vluchten. Als het nog even doorgaat zullen ze ons zeggen dat we op het vliegveld van Goetsenhoven mogen blijven, maar wel niet meer mogen vliegen", aldus Theo Stockmans. De Businessclub van Tienen werd alvast geïnviteerd door de drie vliegclubs, ULM, de zweefsectie en de motorsectie van De Wouw.





Voorzitter Luc Nelissen van de Businessclub: "Het vliegveld van Goetsenhoven is een parel voor Tienen, maar is zwaar verloederd. Gelukkig houden deze vliegclubs dit nog in stand. We zijn blij dat we nu ook het reilen en zeilen van die vliegclubs hebben leren kennen". (HCH)