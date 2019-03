Vliegclub De Wouw reikt beker uit voor langste duurvlucht Christian Hennuy

27 maart 2019

10u03 0

Bij de zweefvliegsectie van de Koninklijke Vliegclub De Wouw wordt jaarlijks de beker Gerard De Praetere uitgereikt, aan de zweefpiloot die het voorbije jaar de langste duurvlucht heeft gemaakt met vertrek en aankomst in Goetsenhoven. Bart Huygen haalde het en bleef 8 uur 14 minuten in de lucht, of 1 minuut langer dan Theo Stockmans. Op de derde plaats kwam Brett Tobback met 7 uur 30 minuten.