Vleugels uitgereikt voor solovluchten Christian Hennuy

26 maart 2019

09u34 0

In de Vogelzang in Kumtich reikte de Koninklijke Vliegclub ‘de Wouw’ vleugels uit aan zes nieuwe solopiloten, het hoogtepunt van de huldiging. Het ging om Yourich Erauw, Erwin Huybens, Senne Vandenputte, Laurens Vanhees, Tom Willems en André Zucka. Zij konden voor het eerst het Tiense luchtruim doorklieven. “ We doen er alles aan om onze club bekend te maken. Op 31 augustus en 1 september organiseren wij samen met ULM Goetsenhoven opnieuw opendeurdagen”, aldus voorzitter Theo Stockmans.