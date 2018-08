Vlaggenpakketten Kweikersdag 29 augustus 2018

Op woensdag 10 oktober wordt de Kweikersdag gevierd. De stad Tienen en OpgewekTienen roepen alle inwoners op om naar aanloop van het evenement hun gevel blauw-wit te kleuren. Om hen daarbij te helpen, zijn er vanaf 1 september in de Streekshop vlaggen en vlaggenpakketten te koop. Een pakket bestaat uit een Tiense vlag, een vlaggenstok van 2 meter en een aluminium vlaggenstokhouder en kost 20 euro. Daarnaast zijn er ook Tiense vlaggen zonder vlaggenstuk te koop aan 8 euro per stuk. Snel zijn is de boodschap want de voorraad is beperkt. "Voor de plaatsing van de vlaggenstokhouder kan je een beroep doen op de Kringwinkel Hageland", zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen. "Voor een bedrag van 25 euro wordt de vlaggenstokhouder op je gevel bevestigd op een maximum hoogte van 4 meter." (VDT)