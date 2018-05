Vlaams Belang veegt voor een beter Tienen 19 mei 2018

Tijdens de dinsdagmarkt deelde Vlaams Belang stofdoekjes uit aan passanten. Hiermee maakte de partij een van haar speerpunten voor de komende verkiezingen bekend: een properder Tienen. "En dat bedoelen we ook figuurlijk", zegt Joël Dereze, lijsttrekker en voorzitter Vlaams Belang cluster Tienen. "Vlaams Belang vindt dat elke partij voor zijn eigen deur moet vegen, zijn eigen problemen moet oplossen en zich niet moet bezighouden met anderen. Dat sommige partijen elkaar de mantel uitvegen is schijnbaar normaal in het verkiezingsjaar. Maar wij vragen ons af waar de belangen van de kiezer blijven in dit geval. Onze partij reikt een hand naar iedereen die op een eerlijke en communicatieve manier de dialoog voor een leefbaar Tienen wil aangaan." (VDT)