Vlaams Belang is stemmenkanon kwijt JOHNNY VAN STIPHOUT MAAKT OPMERKELIJKE OVERSTAP NAAR TIENEN VOORUIT! VANESSA DEKEYZER

01 maart 2018

02u26 0 Tienen Huidig Vlaams Belang-gemeenteraadslid Johnny Van Stiphout maakt een opmerkelijke overstap naar de nieuwe Tiense partij Tienen Vooruit!. "Dat lijkt inderdaad verrassend, maar Tienen Vooruit! is een politieke beweging die openstaat voor iedereen, ongeacht zijn of haar politieke achtergrond", reageert schepen Jos Mombaers.

Maar extremisme van links of rechts is niet toegelaten. "Daar is bij Johnny geen sprake van", aldus Jos. "Bijna achttien jaar al geniet hij waardering van zijn collega's in de gemeenteraad voor zijn opbouwende oppositie en in de stad staat hij bekend om zijn luisterend oor. Op zowat elke gemeenteraad is hij dan ook de spreekbuis van de Tienenaar met zijn dagelijkse problemen of ergernissen."





Johnny doorbreekt nu dus na zeventien jaar zijn eigen cordon sanitaire. "Eigenlijk was ik zinnens om niet langer aan politiek te doen na de afloop van mijn mandaat. Ik was wel aangeduid als lijstduwer bij Vlaams Belang, maar toen ik op straat her en der vernam dat heel wat mensen niet tot de lijst wilden toetreden uit ongenoegen over de lijsttrekker, heb ik me zelf kandidaat gesteld als lijsttrekker. Dat aanbod is echter van tafel geveegd door het partijbestuur. Na gesprekken met Tienen Vooruit! heb ik daarop beslist om me bij de volgende verkiezingen te engageren voor deze partij. Hun werking richt zich op Tienen en de Tienenaars en daar sta ik zeker achter."





We wensen hem succes

Bij het Vlaams Belang zien ze hun stemmenkanon niet graag vertrekken. "Ik betreur deze beslissing, maar anderzijds bedank ik Johnny voor zijn jarenlange inzet voor onze partij en wens ik hem veel succes", zegt Joël Dereze.





"De overstap verbaast me wel enigszins omdat Johnny me vorig jaar zelf heeft voorgedragen als lijsttrekker en die beslissing ook mee heeft goedgekeurd. Plots vraagt hij dan in oktober om de zaak te herbekijken, maar het bestuur heeft unaniem beslist om dat niet te doen. Het vertrek van Johnny zal ons zeker stemmen kosten, maar anderzijds hopen we dat de kiezer op onze partij blijft stemmen voor hetgeen waar we politiek voor staan."





Johnny zal zich achteraan op de lijst van Tienen Vooruit! op de komende verkiezingen positioneren om de grote groep nieuwkomers een duwtje in de rug te geven. "Ik zal uiteraard wel mijn verantwoordelijkheid nemen als de kiezer dit wil", geeft hij te kennen.





"We zijn zeer blij met de komst van Johnny", reageert Bernard Vandereyken nog. "Zijn komst toont aan dat de boodschap van Tienen Vooruit! aanslaat: vrije Tienenaars engageren zich om los van de traditionele partijstructuren de stad te besturen. We zijn ervan overtuigd dat Tienen Vooruit! zal wegen op de coalitievorming."