Vl@Tienen mee naar Benidorm Christian Hennuy

01 december 2018

Stadsradio Halle is al zes maal op reis geweest naar Spanje. Sinds 2018 zijn ze een samenwerking aangegaan met de Vlaamse Actieve Senioren afdeling Haacht. Het aantal deelnemers schommelt steeds tussen 150 en 250 deelnemers. Vl@s Tienen gaat ook participeren want Linda Vangilbergen secretaris van Vl@s Tienen is gids van de excursies.

“Ik ben de secretaris van Vl@s afdeling van Tienen en zetel, samen met Vl@s Haacht, in de provinciale vl@s- raad. En de “president” van Radio Halle is een ex-collega van mij. Ik heb me geëngageerd om de excursies te begeleiden. Ik heb een diploma als gids en als reisleider. Het gaat dus over een busreis, non-stop tot in Benidorm. De opstapplaats voor onze regio moet nog bepaald worden Er wordt verbleven in een viersterrenhotel in een rustig deel van de stad. Er is een gratis shuttle dienst naar het benedengedeelte van de stad . Zeven lokale Halse zangers reizen met ons mee en voor drie van hen is het een soort fanreis. De bekendste van de zeven is Yves Segers. Ook Fried reist mee. De reis vindt plaats van 6 tot 14 april 2019. Vermits radio Halle meereist, is er mogelijkheid om live groetjes te doen aan het thuisfront en kan men vanuit België onze avonturen volgen”, aldus Linda. De prijs in volpension bedraagt 559 euro per persoon. Voor alle reservaties en info: Linda Vangilbergen, Keibergstraat 2b, 3380 Glabbeek 0476/35.77.14 of linda.vangilbergen@skynet.be