Vissenaken herdenkt de oorlogsslachtoffers van beide Wereldoorlogen vdt

20 maart 2019

08u45 0

In aanwezigheid van de vaderlandslievende verenigingen, het stadsbestuur, de school, de Landelijke Gilden en Vissenaken ons Dorp leeft vzw werden de oorlogsslachtoffers van WO I en WO II aan het monument op het St-Pieterspleintje in Vissenaken herdacht. Deze herdenking werd na een lange winterslaap in 2014 opnieuw opgestart. “Hoewel we oorspronkelijk afgesproken hadden alleen gedurende de periode van de herdenking van 100 jaar begin en einde van WOI deze plechtigheid te organiseren werd op algemene vraag tijdens de algemene vergadering van Vissenaken ons Dorp leeft vzw van 13 februari beslist deze herdenkingsplechtigheid ook in de toekomst verder te zetten”, zegt schepen Wim Bergé (CD&V). “Bovendien heeft het dorpscomité een paar jaar geleden een replica gefinancierd van de originele Vissenaakse vlag, een teken dat we als kleine dorpsgemeenschap heel wat respect hebben voor de eigen inwoners die gevochten hebben en hun leven lieten in beide wereldoorlogen.”