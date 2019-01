Virtuele lasmachine komt aan in VIA Tienen vdt

31 januari 2019

17u47 0 Tienen VIA Tienen nam vanmiddag een virtuele lasmachine in gebruik. Door middel van de technologie van augmented reality kunnen de leerlingen laswerken simuleren en verschillende technieken inoefenen.

“De virtuele lasmachine werkt niet enkel veilig, proper en milieuvriendelijk, maar zorgt ook voor een aanzienlijke besparing in materialen en grondstoffen”, vertelt technisch adviseur Wim Vanderstukken. “We kunnen er verder ook tijd mee besparen en het geeft ons de mogelijkheid onze leerlingencapaciteit te vergroten in de studierichtingen basismechanica, lassen en fotolassen.”

VIA directeur Tom Sevenants benadrukt dat de school investeert in STEM-onderwijs op alle niveaus.“Leerlingen uit de eerste graad kunnen eens proeven van wat de studierichting lassen en fotolassen inhoudt, en dat is net wat in de modernisering van het secundair onderwijs verwacht wordt van een brede eerste graad. Maar ook voor onze laatstejaars biedt dit toestel een pak mogelijkheden. Ze kunnen via zelfstudie hun techniek verfijnen en opties verkennen voor verdere specialisaties in het hoger onderwijs.”

De leerkrachten van de vakgroep lassen krijgen zelf eerst een grondige opleiding vooraleer ze met de machine in de praktijklokalen aan de slag kunnen. “Met deze high-techinstallatie kunnen we in een veilige omgeving nieuwe en moeilijke situaties simuleren”, aldus leerkracht lassen-constructie Christophe Laes. De software evalueert het werk van de leerlingen, corrigeert in real time, en geeft zelfs tips om het beste lasresultaat te verkrijgen.

“Maar toch hoeven de leerkrachten zich geen zorgen te maken over hun job”, lacht directeur Tom Sevenants. “De virtuele lasmachine is een geweldig stuk technologie, maar om goed te leren lassen, kun je niet buiten de ervaring van een echte ervaren lasinstructeur.”