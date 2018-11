Vijftiger riskeert 40 maanden cel voor verkrachting KAR

13 november 2018

16u26 0 Tienen Een 53-jarige man uit Tienen riskeert 40 maanden cel voor de verkrachting en aanranding van een vrouw met een mentale en fysieke beperking. Luc K. zelf beweert dat ze een relatie hadden.

Het slachtoffer stapte in oktober 2016 naar de politie. “Door haar mentale beperking had de vrouw moeite om de feiten te kaderen in de tijd”, lichtte de procureur de feiten toe. De vrouw maakte gewag van aanrakingen en penetratie met de vinger. Ze gaf aan dat ze zich onder druk gezet voelde. De twee leerden elkaar kennen op café tijdens een karaoke-avond waarna ze elkaar meermaals zagen. K. zou haar geholpen hebben met dagdagelijkse dingen maar in ruil zou hij daarvoor seksuele handelingen hebben gesteld. “Maar die eindigde niet steeds zoals beklaagde het wou. Het gebeurde volledig tegen haar zin”, aldus de aanklager die 40 maanden effectieve celstraf vorderde. De vermeende feiten gebeurden tijdens de probatieperiode van K. Hij werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van zijn minderjarige dochter. Zijn voorwaarden lopen nog tot medio 2019. Volgens de verdediging had K. een relatie met de vrouw. “Van in het begin is hij heel open geweest over wat daar gebeurd is. Over een geestelijke beperking lees ik niets in het dossier”, merkte de advocaat van K. op. Die vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt. Vonnis 11 december.