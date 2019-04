Vijftiger mag drie jaar lang geen dieren meer houden na geval van verwaarlozing KAR

16 april 2019

Een 55-jarige man uit Zoutleeuw mag drie jaar lang geen dieren meer houden nadat hij zijn schapen en lammeren verwaarloosd heeft. De controle gebeurde in Tienen het voorjaar van 2018. Daaruit bleek dat Eric H. geen aangepaste voeding of huisvesting voorzien had voor zijn beestjes. Volgens de rechter leefden de dieren in een onveilige leefomgeving met gebrek aan medische verzorging. “De schapen en lammeren werden extreem verwaarloosd en leefden in erbarmelijke omstandigheden”, aldus de rechter. Die legde de vijftiger een boete van 250 euro op. Hij mag ook drie jaar geen dieren meer bezitten.