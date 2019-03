Vijftig personen maken gebruik van een ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach vdt

20 maart 2019

11u16 0 Tienen Het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ zet sinds maart vorig mensen aan om meer te bewegen. Met een verwijsbrief van de huisarts op zak, deden al vijftig personen uit de regio Tienen-Landen een beroep op een ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach. Die coach ondersteunt hen om meer beweging in te bouwen in het dagelijks leven.

Wie meer wil bewegen en hierbij een duwtje in de rug kan gebruiken, kan er met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ met behulp van een professionele coach werk van maken. Eerst gaat men langs bij de huisarts, die een verwijsbrief opmaakt. Vervolgens maakt men een afspraak met de ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach in de Huisartsenwachtpost in Tienen die in onderling overleg een haalbaar plan opstelt. In de regio Tienen-Landen schreven huisartsen afgelopen jaar ongeveer 100 verwijsbrieven. Vijftig personen hebben ook effectief de stap naar de coach gezet. Daarvan had ongeveer veertig procent van de deelnemers recht op een verhoogde tegemoetkoming.

In Tienen is Helena Van Rompaey de ‘Beweging Op Verwijzing’-coach. Uit haar ervaringen blijkt dat de deelnemers positief reageren, meer tijd voor zichzelf vinden en dat de kleine verandering in het bewegingspatroon een grote impact heeft op het humeur. Voor meer info kan je bij haar terecht via mail naar tienen.helena@bewegenopverwijzing.be of bij je huisarts.