Vijf vrijwilligers zetten mee 'Tienenair'-netwerk op om fijn stof te meten 06 juli 2018

02u53 0

Midden juni lanceerde Groen Tienen een oproep naar alle Tienenaars om, in opvolging van de CurieuzeNeuzen, mee een netwerk van fijn stofmeters uit te rollen. De bedoeling van dit 'Tienenair'-netwerk is om live te tonen hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Tienen, op elk moment van de dag, elke dag opnieuw. Uit de talrijke kandidaturen werden vijf Tienenaars geloot die nu gedurende minstens een jaar mee de Tiense luchtkwaliteit in kaart zullen brengen. De resultaten zijn live te volgen op de website belgium.maps.luftdaten.info/#12/50.7971/4.9298.





(VDT)