Vierde Lansierslaan pas in mei open ANDERHALVE MAAND VERTRAGING VOOR VERBINDINGSWEG VANESSA DEKEYZER

05 maart 2018

02u42 0 Tienen De Vierde Lansierslaan moest eind deze maand weer opengesteld worden, maar het zal nu voor midden mei zijn. Dat laat schepen van Openbare Werken Eddy Poffé (Open Vld) weten. Regen en vrieskou zitten naar verluidt achter de vertraging. "En bovendien moesten ook enkele meerwerken uitgevoerd worden."

De uitgestelde oplevering is uiteraard geen goed nieuws, gezien de Vierde Lansierslaan de verbindingsweg is tussen station en centrum. Maar ondanks het uitstel wil schepen Poffé er wel voor ijveren om zo snel mogelijk plaatselijk verkeer toe te laten - en dus nog voor de definitieve openstelling van de baan. "Dat is misschien mogelijk tussen bepaalde fases van de asfaltering", legt hij uit. "Op die manier wordt de hinder toch nog een beetje beperkt en kunnen de verkeerslichten op de omleidingswegen - ter hoogte van het kruispunt van de Leuvenselaan en de Zijdelingsestraat - verdwijnen." En dat zullen veel mensen graag horen, want het fileleed als gevolg van die lichten is - zeker tijdens de spits - bijzonder groot. Momenteel wordt zelfs een politieagent ingezet om het verkeer op die piekmomenten toch wat vlotter te laten verlopen.





"Slechte timing"

Oppositieraadslid Patrick Grootjans (onafhankelijk) neemt intussen de timing van de werken op de korrel. "Net voor de winter, terwijl er ook al een heleboel andere werken uitgevoerd worden", zegt hij. "Men wist dus heel goed dat er serieuze problemen zouden opduiken. Ook de schepen van Mobiliteit (Tom Roovers, red.) gaat hierin niet vrijuit. En net hij gaat tijdens een Valentijnsactie van zijn partij Groen de treinreizigers een hart onder de riem steken, omdat zij ondanks alle hinder rond het station toch de trein blijven nemen!" Roovers zelf benadrukt wel dat die hinder vooral een gevolg is van de werken die de NMBS aan perrons en sporen laat uitvoeren. "Het duurt er al jaren en het ziet er niet naar uit dat het snel achter de rug zal zijn." En volgens schepen Poffé kon de heraanleg van de Vierde Lansierslaan ook niet blijvend uitgesteld worden. "Nu zijn er de werken aan de Vesten, maar binnenkort starten de werken aan de Grote Markt. Zo zal er altijd wel iets zijn."





Op sociale media is er ook heel wat te doen over de breedte van de nieuwe boulevard. "Is die wel breed genoeg voor twee kruisende bussen?", vroeg oppositieraadslid Marie-Claire Loozen tijdens de gemeenteraad. Maar volgens schepen Poffé stelt er zich hier geen enkel probleem. "Dat werd voldoende berekend op basis van de geldende normen in een zone 30."