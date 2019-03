Vierde Belgische titel voor Filip Billen Christian Hennuy

14 maart 2019

De “7de Belgische Open Para-Karate Cup” vond plaats in Hasselt. Zes landen namen deel waaronder Ierland, Letland, Hongarije, Nederland, Frankrijk en België met in totaal 127 deelnemers. De Tiense G-karateka Filip Billen schreef zich in om deel te nemen aan drie disciplines namelijk kata, kumite en kata per ploeg. Kata is een vooropgestelde oefening en schijngevecht tegen 3 personen. Bij kumite daarentegen valt een valide persoon de rolstoelatleet aan, deze moet afweren en in tegenaanval gaan. Filip kon in de discipline kata en in zijn categorie 503, de Belgische titel bemachtigen en dit voor de 4de keer op rij. Hij bracht ook een bronzen medaille mee naar Tienen in de categorie kumite. De volgende uitdaging van Filip wordt het Wereldkampioenschap in Dublin op 27 april.