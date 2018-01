Vier verenigingen geven cadeaudozen weg 02u29 0 Foto Bollen

Vier Tiense clubs - Agora, Ladies Circle, Ronde Tafel en 41Club - organiseerden samen 'X-mas in a Box'. Paul Rabau, secretaris van 41 Club: "We hebben aan onze leden gevraagd om dozen klaar te maken met speelgoed voor de kinderen en met niet-bederfbare voeding. We geven dit aan de kinderen van Erm'n Erm en Jeugd en Plezier tijdens de kinderwerking. In totaal hebben we 45 dozen verzameld, bekostigd door de leden van onze vier organisaties." Op de foto leden van de vier clubs met de klaargemaakte geschenkdozen en afgevaardigden van Erm'n Erm en Jeugd en Plezier.





(HCH)