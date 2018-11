Vier verdachten van inbraak onmiddellijk gevat en aangehouden Kristien Bollen

27 november 2018

17u08 0

Een alerte buurtbewoner van de Viaductstraat in Tienen heeft afgelopen vrijdag gezorgd voor de opheldering van een inbraak in de Mulkstraat. De melder gaf rond 12 uur ’s middags door aan de politie dat een auto met Duitse nummerplaten drie keer aan lage snelheid door de buurt was gereden. De politie kwam ter plaatse en hield het voertuig discreet in de gaten. De auto stond op het kruispunt van de Mulkstraat en de Biezenstraat geparkeerd. Eén vrouw en drie mannen kwamen toe aan de auto en rommelden wat in de koffer. Toen ze de politie opmerkten, wilden ze wegrijden maar de politie kon hen tegenhouden. In de auto lag inbrekersmateriaal zoals schroevendraaiers, tangen en handschoenen, en een groot aantal juwelen, camera’s en een gsm.

De drie mannen, Roemenen van 31, 19 en 37 jaar, en de vrouw, een Roemeense van 23 jaar, werden gearresteerd. Vlak daarna liep bij de politie een melding binnen van een inbraak in een huis in de Mulkstraat die gebeurd was tussen 11.15 en 11.40 uur. Toen de dochter des huizes boven aan het douchen was, werd het schuifraam opengebroken en de lades doorzocht. Een deel van de buit die werd gestolen in het huis, kwam overeen met de goederen die in de auto met Duitse nummerplaten werd gevonden. De vier Roemenen werden vorige zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Ze verschenen vandaag voor de raadkamer. De recherche van PZ Tienen-Hoegaarden onderzoekt of ze nog voor andere feiten in aanmerking komen.