Video: Tiense klimaatbetoging verloopt vreedzaam

Vanessa Dekeyzer

24 januari 2019

12u49 0 Tienen Zo’n honderd leerlingen, vooral uit de PISO-school, en enkelingen uit GO! Atheneum en de VIA-scholen, verzamelden vanochtend aan het Martelarenplein voor een vreedzame klimaatbetoging. Onder begeleiding van de politie stapten de leerlingen naar de Grote Markt en vervolgens mochten ze op audiëntie bij de burgemeester op het stadhuis.

Kamiel Schollaert en Bavo Somers waren de twee jongens uit het PISO die het initiatief namen om in Tienen een klimaatbetoging op poten te zetten. “Omdat niet alle leerlingen op de ‘grote’ betoging in Brussel geraakten, hebben we in samenspraak met onze school besloten om hier in eigen stad ons ongenoegen te uiten. Via sociale media hebben we ook andere scholieren in het Tiense uitgenodigd om mee in onze protestmars op te stappen”, vertelt Kamiel. “Helaas stelden we vast dat niet alle scholen het ermee eens waren dat hun leerlingen gingen betogen. Dat is jammer, want het gaat hier wel over onze toekomst. Wij willen later niet zeggen aan onze kinderen dat we niets gedaan hebben voor een beter klimaat.”

“Toen enkele van mijn leerlingen het idee opperden om zelf een klimaatbetoging in mekaar te steken, vond ik dat een super idee”, zegt Line De Witte, leerkracht derde graad in het PISO. “Het is goed dat ze daar mee bezig zijn en dat ze opkomen voor hun rechten. Ze hebben de actie ook zelf van A tot Z op poten gezet. Wat leerplandoelstellingen betreft kan dit tellen. Ik ben dan ook blij dat onze directie achter de actie stond, mits dat de leerlingen die gingen betogen toestemming van hun ouders kregen.”

De leerlingen hadden leuke slogans bedacht zoals ‘Brossen voor de bossen’ en ‘Where will Santa go, when the northpole has melted?’. “We gaan blijven betogen tot de regering naar ons luistert”, zegt Chloë Feraut. “Ook zondag ga ik in Brussel mee betogen.” Femke Steenwinckel wil dat alvast ook doen. “Als ik van mijn mama mag”, voegt ze er snel aan toe. “Ik vind het belangrijk dat de politici ons eindelijk serieus nemen. Zij zijn misschien oud en gaan er geen last meer van hebben als het klimaat niet verbetert, en dus liggen ze er niet wakker van, maar wij en onze kinderen wel!”

Na enkele speeches op de Grote Markt werden de leerlingen ontvangen in de raadzaal van het stadhuis door burgemeester Katrien Partyka (CD&V) en schepen van Duurzaamheid, Paul De Cort (Groen). “Er is ook in de eigen stad nog veel werk aan de winkel”, gaf Partyka toe. “Veel van onze gebouwen zijn oud en slecht geïsoleerd, zoals dit stadhuis, en ons wagenpark, vooral van de technische dienst, bevat veel oude wagens. We willen zeker verder investeren in de aankoop van duurzame voertuigen. Daarnaast blijven we mensen sensibiliseren rond isolatie van hun woningen en willen we een korte keten markt op poten zetten.”

Schepen De Cort vond de betoging van de Tiense leerlingen een fijn duwtje in de rug om nog een tandje bij te steken. “Bij deze doe ik een oproep naar de scholen om overlegmomenten rond het klimaat te organiseren, waarop ik graag aanwezig zal zijn. De ideeën kan ik zo meenemen naar mijn collega’s van het stadsbestuur om zo Tienen CO2-armer en leefbaarder te maken.”