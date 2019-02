Video: Staking vooral voelbaar in het Tiense bedrijfsleven Vanessa Dekeyzer Tom Van de Weyer

13 februari 2019

11u40 5 Tienen In Aarschot, Diest en Tienen werd vanochtend aan enkele bedrijven een piket opgezet. Aan de Bosch daagden zo’n honderd mensen op om de poorten van het ruitenwisserbedrijf gesloten te houden. “Alles is rustig verlopen en we hebben net het piket opgeheven”, zegt Hans Backeljauw (ACV). “Het bedrijf blijft wel de hele dag gesloten.”

Aan Taverne ‘t Trepke aan het station opende ACV een solidariteitscafé. Een van de bezoekers was John Vankeijenberg. Hij werkt als monitor van de groendienst bij de beschutte werkplaats Blankedale in Tienen. “Ongeveer 30 procent van de veertig personen van de groendienst is in staking gegaan en in totaal waren er zo’n 80 stakers in Blankedale. Ik wil er vooral zijn om de doelgroep te steunen en mee te pleiten voor een serieuze loonsverhoging en de stijging van het butominimumloon, een fietsvergoeding vanaf de eerste kilometer en een landingsbaan vanaf 55 jaar.”

Bij De Kringwinkel Hageland stond er een piket opgesteld in de Walstraat in Tienen. “Het transport is niet uitgereden vandaag”, zegt directeur Paul Stessens. “We hebben alle klanten afgebeld en de bestellingen verzet naar een zo spoedig mogelijke datum. De ateliers werkten op halve kracht, maar de winkels bleven open. Voor ons was deze staking ook wel een vraag naar extra medewerkers in de sociale sector. De kringwinkels draaien bijzonder goed, waardoor wij eigenlijk meer mensen zouden kunnen tewerkstellen dan we vandaag mogen.”

In Aarschot werd op het terrein van Duracell een stakingspiket opgezet. De helft van de 400 werknemers legde het werk neer. Bij de toegang van het industrieterrein van Webbekom stonden in de vroege ochtend enkele tientallen werknemers van TPCE (Toyota Parts Center Europa) en deelden flyers uit. Enkele passanten hadden geen boodschap aan de actie. Een automobilist trok bruusk op en reed daarbij een staker omver, die er zonder kleerscheuren afkwam.

“We verhinderen niemand om te gaan werken. Van de 400 magazijniers is vandaag slechts één derde opgestart”, zegt Yves Put, afgevaardigde van BBTK. “Toyota maakt miljarden winst, maar komt zijn personeel niet meer tegemoet met kleine giften. We krijgen geen bonussen meer. Het tijdskrediet is afgeschaft. De regering-Michel heeft onze landingsbaan opgetrokken naar 60 jaar. We willen vandaag laten voelen dat de kleine man niet blijft inleveren.”

En ook aan het Tiense busbedrijf Multiobus op het Soldatenplein werd er een piket opgezet. “Ongeveer zestig procent van de bussen is uitgereden”, aldus zaakvoerder Olivier Van Mullem. “Bij de dienstverlening gaven we voorrang aan de hoofdlijnen en aan de schooldiensten, zeker in de ochtend en op de middag.”

In de scholen werd niet bijzonder veel last ondervonden. “Leerkrachten die gingen staken, hadden ons vooraf op de hoogte gebracht waardoor we onze leerlingen gericht konden informeren”, zegt Elke Ceuleers directeur Middenschool D’HEK Landen. “De meerderheid van de lessen kon gewoon doorgaan.”