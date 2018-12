Video: Sint landt met parachute op de Grote Markt vdt

De leerlingen van het Immaculata in Tienen keken er wekenlang naar uit en vandaag was het eindelijk zover: de Sint kwam naar de school. De goede man had laten weten dat hij van plan was om dit jaar met de helikopter te landen op de speelplaats, maar die was net iets te krap. Dus besloot hij te landen op de Grote Markt van Tienen, niet ver van de school. De kinderen snelden naar de markt en wanneer ze er toekwamen, zagen ze dat de Sint net geland was met de parachute! “Ik wilde dat al lang doen”, zei de Sint. “Uiteindelijk ben ik geland net achter de kerk, waar gelukkig wat bomen stonden, zodat ik zacht ben neergekomen.” Wat een avontuur moet dit voor de man geweest zijn, zag je de kinderen denken. En dus besloten ze hem een warm welkom te geven. Ze maakten een stoet en zorgden voor een cabrio, zodat de Sint niet meer naar school hoefde te stappen. Terwijl zongen ze liedjes uit volle borst liedjes en maakten ze zelf muziek. De Sint en zijn pieten beleefden een prachtige voormiddag op school en beloonden de kinderen rijkelijk met lekkers.