VIDEO : Rotonde gedeeltelijk afgesloten door zwaar verkeersongeval, slechts één bestuurder lichtgewond Kristien Bollen

21 maart 2019

23u03 0

Op de rotonde aan de Hannuitsesteenweg met de Zuidelijke ring (R27) in Tienen gebeurde vanavond iets voor 22 uur een zwaar verkeersongeval. Een bestelwagen reed in op de flank van een kleinere bestelwagen. De materiële schade is aanzienlijk. Als bij wonder raakte slechts één bestuurder licht gewond.

De bestuurder van een Opel bestelwagen kwam uit de richting van Sint-Truiden en in de richting van Leuven reed op de Zuidelijke ring merkte niet op dat er een Peugot bestelwagen op de rotonde reed. De Opel met enkele inzittenden knalde in de flank van de Peugot. Door de klap kwam de Opel aan de afrit richting centrum terecht, de Peugot tegen de betonnen boordstenen van het rond punt. De bestuurder in de Peugot, een man uit Tienen kon niet op eigen kracht uit de gehavende wagen. Brandweerlui moesten een portier losknippen om de bestuurder te bevrijden. Als bij wonder bleek deze man slechts lichtgewond; hij werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis voor de nodige verzorging en verdere controle. In de andere bestelwagen bleek ook als bij wonder niemand gewond geraakt. Beide voertuigen zijn niet meer rijvaardig en dienen getakeld te worden. Momenteel is de rotonde nog gedeeltelijk afgesloten voor de nodige vaststellingen en takelwerkzaamheden.