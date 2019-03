VIDEO : Politiekantoor even ontruimd door poederbrief Kristien Bollen

29 maart 2019

15u37 0

Het politiekantoor van de Pz Getevallei in de Gilainstraat in Tienen is deze middag even ontruimd nadat medewerkers een brief met verdacht wit poeder aantroffen. Brandweerlui van de post Tienen snelden ter plaatse. Gehuld in speciale beschermingspakken kon brandweer de brief of brieven inpakken in een speciale container en de ruimte waar het verdacht goedje werd ontdekt werd vervolgens grondig ontsmet om contaminatie te vermijden. Niemand kwam rechtstreeks met het verdachte product in aanraking; niemand raakte dus gewond of moest in quarantaine geplaatst. Hoe de brief (of brieven) in het politiekantoor terecht zijn gekomen maakt deel uit van het onderzoek. Later op de dag zal de civiele bescherming het verdacht pakketje komen ophalen voor verdere analyse. Resultaat daarvan zal pas verwacht worden in de loop van volgende dagen. Intussen is het politiekantoor weer normaal toegankelijk.