Video: Oorlogsmonument van 55 ton verplaatsen...Hoe doe je dat? vanessa dekeyzer

23 november 2018

17u54 0 Tienen Wat doe je wanneer je een fietspad wil aanleggen op de plaats waar een oorlogsmonument van 55 ton staat? Dit probleem stelde zich in Tienen waar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) momenteel de volledige Oostelijke ring herinricht. AWV zocht en vond een onderaannemer die het monument inpakte, opnam en verplaatste naar een nieuwe locatie waar het monument te bewonderen zal zijn. “De hele verplaatsingsoperatie nam ruim een week in, want het monument moest tijdelijk ontmanteld worden”, aldus woordvoerder Anton Decoster.

Sinds augustus dit jaar vernieuwt AWV het kruispunt van de Sliksteenvest met de Oplintersesteenweg. Tot begin november werd het kruispunt opgebroken, een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de fundering van de nieuwe rijweg en voetpaden aangelegd. De volgende stap in de planning was de aanleg van het nieuwe fietspad dat veilig afgescheiden van de ringweg zal liggen. Maar voor de aannemer deze werken kon beginnen met de aanleg van het fietspad, moest het oorlogsmonument ‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’ verplaatst worden.

Vrijdagochtend 7 uur startte de aannemer met het opstellen van de kraan die het oorlogsmonument moest verplaatsen. De opbouw van de kraan duurde drie uur en volgde op een week waarin al verschillende voorbereidende werken onder en rondom het beeld uitgevoerd werden. Rond de middag was het moment suprême aangebroken en werd het standbeeld met behulp van de kraan verplaatst naar de nieuwe locatie enkele tientallen meters verderop waar het monument verder bekeken zal kunnen worden.

Het monument ter ere van de gesneuvelden van de slag van Sint-Margriete-Houtem werd ontworpen door Hippolite Le Roy en zijn broer de architect Maximiliaan Le Roy. Het idee voor het maken van een standbeeld als eerbetoon voor de gesneuvelden kwam tot stand dankzij de Gentse oud-strijdersvereniging ‘Vriendenkring van de Oud-strijders van de Slag van Sint-Margriete-Houtem’ in het voorjaar van 1921. Het oorlogsmonument dat twee figuren uitbeeldt, liggend een gekwetste Belgische officier met de sabel in de rechterhand en die met de linkerhand wijst in de richting van het slagveld van Sint-Margriete-Houtem en staand een soldaat die door de officier aangemoedigd wordt om de strijd verder te zetten. Het beeld werd op de Kabbeekvest geplaatst en ingehuldigd op 19 augustus 1923. Meer informatie over het monument vind je op https://toerisme.tienen.be/monument-ter-ere-van-de-tiense-gesneuvelden-en-gedeporteerden-van-woi.

Nu het monument verplaatst is, kan de aannemer de komende maanden de Oplintersepoort afwerken. Volgens de huidige planning gebeurt dit in het voorjaar van 2019. Daarna starten de werken aan de Bergévest waar zowel de buiten- als de binnenring nog volledig vernieuwd wordt. De werken aan de Tiense Vesten zullen bijgevolg in de loop van 2020 beëindigd worden.

Begin volgende week verspreidt AWV een timelapse-filmpje van de hele verplaatsingsoperatie. Meer info over de herinrichting van de Tiense Vesten vind je op www.wegenenverkeer.be/tienen.