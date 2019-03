Video: KVK Tienen speelt kampioen Meer dan 200 supporters zien ‘hun’ ploeg naar tweede klasse opschuiven Vanessa Dekeyzer

30 maart 2019

21u54 0 Tienen KVK Tienen is kampioen geworden in derde klasse. De ploeg ging met 0-1 op verplaatsing in Houtvenne winnen. Zo’n 200 supporters uit Tienen gingen mee en bestormden het veld na afloop van de wedstrijd. De supportersbus trekt nu naar de Veemarkt in Tienen, waar er ongetwijfeld een feestje zal losbarsten.

“Een dikke proficiat aan KVK Tienen”, zegt een trotse burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De spelersbus wordt straks verwacht op de Veemarkt. Daar zijn we klaar voor. Er zal ongetwijfeld een feestje losbarsten en we hebben een afwijking van het geluid toegestaan. Uiteraard zullen we op een latere datum de ploeg ook officieel huldigen op het stadhuis.”

De supporters zijn door het dolle heen. “Wij zijn allemaal heel blij dat het eindelijk zover is”, zegt Krista Mouton. “Al weken staan we zoveel punten voor en de laatste weken ging het echt heel moeizaam. Na de degradatie vorig jaar doet dit heel goed. Samen met de andere vrijwilligers, die zich elke thuismatch inzetten om alles in goede banen te leiden in de kantine, ben ik ontzettend fier. Het deugd om ‘onze’ ploeg kampioen te zien spelen.”