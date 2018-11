VIDEO : Kersthuis opende vanavond in ‘avant-première’ Kristien Bollen

30 november 2018

Het befaamde kersthuis van Anne-Marie Buttiens (61) aan de Bosveldstraat in Hakendover is deze avond geopend. Enel vanavond en morgen kan je al in ‘avant-première’ naar de duizenden lichtjes die het huis versieren gaan kijken. Na de opendeurdagen gaan de lichtjes van het kersthuis weer even uit, tot de Sint langs is geweest. Op 10 december vindt de officiële opening plaats. Vanaf dan kan je dagelijks vanaf 18 uur een bezoekje brengen. Anne-Marie staat altijd klaar met een hapje en een drankje. Wie op 22 en 23 december langskomt, kan bovendien de Kerstman ontmoeten.