Video: Fietsersbond Tienen applaudisseert mee

Fietsersbond Tienen applaudisseert mee

21 maart 2019

09u03 0 Tienen Fietsersbond Tienen applaudisseerde vandaag in samenwerking met heel wat basisscholen en de personeelsleden van stad Tienen mee op de nationale Applausdag. “We wilden dit jaar inzetten op de vele scholieren en werknemers die dagelijks met de fiets naar school of het werk gaan”, aldus Mark Hanssens van Fietsersbond Tienen.

De eerste dag van de lente is stilaan symbolisch voor fietsers. Op weg naar school of het werk ontvangen zij dan massaal applaus. Fietsersbond Tienen applaudisseerde aan het kruispunt van de Albertvest. Ook scholen deden een warme oproep om kinderen die dag naar school te laten fietsen. Zo werden er acties gehouden aan basisschool ’t Klein Atheneum, basisschool De Suikerspin Grimde en Basisschool De Uilenboom, Vissenaken. De stad vroeg haar personeelsleden eveneens om met de fiets naar het werk te komen. “Laat ons massaal fietsen, genieten van hoeveel deugd het doet en daarna nog heel vaak op de fiets springen”, aldus Mark Hanssens. “De Fietsersbond is iedereen dankbaar die zijn steentje bijdraagt, hetzij door een applaus te organiseren, hetzij door de fiets te nemen. Fiets, trap, juich en klap!”