VIDEO : Brand in oude school Charles Dejaegher

01 april 2019

In het gebouw van de oude school Charles Dejaegher in de Donystraat en Kapelstraat is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer van zone Oost post Tienen rukte massaal uit. De hulpdiensten kregen rond het middaguur verschillende oproepen. Door de brand vlogen ramen stuk en kwam er glas in de straat terecht. De Hulpdiensten sloten de Kapelstraat af voor verkeer en voetgangers. De brandweer heeft intussen de brand kunnen blussen, maar de Kapelstraat is nog afgesloten voor de opruimingswerken. het vuur is ontstaan in een klaslokaal boven de turnzaal van de voormalige school. Op de site zijn al geruime tijd geen activiteiten meer. Het complex is nu in handen van de Matexi Group, die er binnenkort met een woonproject begint. Er komen zowel appartementen als woningen.

Hoe de brand is kunnen ontstaan in het leegstaand gebouw is nog onduidelijk. Buurtbewoners hebben er de afgelopen dagen wel wat vreemd lawaai gehoord, hoewel er niemand werd opgemerkt. Mogelijk werd het pand wel gekraakt. Politie en brandweer onderzoeken de juiste oorzaak van de brand en gaan na of er kwaad opzet mee is gemoeid.