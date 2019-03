Vianderdomein zoekt tijdelijke uitbater vdt

25 maart 2019

14u28 0

Met een zomer voor de deur met de Vianderfeesten op zaterdag 17 augustus zoekt de stad een tijdelijke uitbater voor de brasserie met terras in het Vianderdomein. Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot en met maandag 15 april 10 uur. “We zoeken een ondernemende ervaren man of vrouw met passie voor horeca, die de uitbating voor zijn of haar rekening neemt van woensdag 15 mei tot dinsdag 15 oktober”, zegt Wim Bergé (CD&V), schepen van Vrije Tijd. “Kandidaten kunnen contact opnemen met de dienst toerisme voor alle inlichtingen of een plaatsbezoek via het nummer 016/80.56.82 of via mail naar bart.bekker@tienen.be. Er zijn kijknamiddagen voorzien op woensdag 27 maart van 13 tot 16 uur en op vrijdag 29 maart van 13 tot 16 uur. Alle informatie is te vinden op www.tienen.be/pop-up-vianderdomein.