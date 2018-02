Vianderdomein zoekt nieuwe uitbater STAD WIL SITE OMTOVEREN TOT GEZINSVRIENDELIJK PARK VANESSA DEKEYZER

13 februari 2018

02u57 0 Tienen De stad Tienen moet opnieuw op zoek naar een concessiehouder voor het Vianderdomein. Werner Goethuys slaat een nieuwe richting in zijn leven in en het contract loopt eind maart af. "Op dit moment zijn we het concessiedossier aan het bekijken. Wie staat in voor welke kosten, wat doen we met minigolf en wie doet welk onderhoud, want wat die afspraken betreft, durfde het af en toe al wel eens mis te lopen", zegt bevoegd schepen Gijsbrecht Huts (N-VA). "We hopen hier zo snel mogelijk mee klaar te zijn, zodat het park een nieuw elan kan krijgen."

Het Vianderdomein en de stad kennen een turbulent verleden. Na strubbelingen met de Tiense Fishing Club zo'n tien jaar geleden kwam het domein zonder concessiehouder te vallen.





Dispuut

In 2012 kwam Werner Goethuys in beeld. Hij nam de taak op zich om de cafetaria, de twee visvijvers en het minigolfterrein uit te baten. Maar ook hier liep het een en ander mis, vooral met betrekking tot de opening van de nieuwe cafetaria. Het kwam zelfs tot een fors dispuut tussen Werner en de stad, dat dreigde uit te draaien op het verbreken van de concessie, maar uiteindelijk konden de plooien toch weer gladgestreken worden. Villa Viandra werd in de zomer van 2016 geopend als Brasserie 77.





Opnieuw in de etalage

Maar schone liedjes duren niet lang. Brasserie 77, de twee visvijvers en het minigolfterrein staan opnieuw in de etalage.





"Ik ga een ander leven tegemoet", weet Werner ons te zeggen. "Ik heb altijd het beste voorgehad met het domein en geprobeerd om hier wat meer leven in te blazen, onder meer door de organisatie van retrofuiven en andere evenementen en privéfeestelijkheden, zoals huwelijken en communies. Ook de vissers lagen me altijd nauw aan het hart. Ik hoop dan ook dat de stad in het nieuwe contract een plaatsje voor hen behoudt."





"In eerste instantie willen we van het Vianderdomein een gezinsvriendelijk park maken, waar het gezellig en aangenaam rondwandelen en vertoeven is", aldus schepen Huts.





Familiaal karakter

"Het domein ligt ook naast een woonwijk, waardoor we echt op het familiegebeuren willen inzetten. We willen wel nog wat ruimte laten aan een nieuwe beheerder om zelf mee een invulling te geven aan het park, maar als stad benadrukken we dus het familiale, gezellige karakter van het domein met respect voor de omwonenden."