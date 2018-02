Vette dinsdag lokt veel volk 14 februari 2018

02u29 0 Tienen Het zonnetje was alvast van de partij op de hoogdag van carnavalskermis in Tienen. Dat lokte heel wat bezoekers voor de jaarmarkt en de traditionele Kweikersworp.

Zo'n vijftig kinderen stonden om 11.11 uur onderaan het balkon van het stadhuis vol ongeduld te wachten tot honderden blauwe eendjes naar beneden gegooid werden. De vijfjarige Louise Vandenbempt uit Boutersem ging aan de haal met de hoofdprijs: een goudstukje met de afbeelding van carnavalsvereniging De Ridders van Brunengeruz, maar ook heel wat andere kinderen mochten met een prijs naar huis. Na de worp konden de kinderen zich verder uitleven op de kermis, die op deze hoogdag vervroegd haar attracties opende. Opvallend dit jaar was de opening van heel wat winkels. Vroeger sloten de handelaars op vette dinsdag praktisch allemaal de deuren om mee te kunnen feesten. "Maar met Valentijn voor de deur beslissen de meesten om dat niet meer te doen", stelt Carlo Joseph, voorzitter van handelaarsvereniging Kwixx vast. "Zaterdag was er al de carnavalstoet, waardoor het centrum moeilijk bereikbaar was, dus toen viel de verkoop al stil. Nu moeten we dus openen op vette dinsdag om de boot van Valentijn niet helemaal te missen. En nogmaals, we willen de stoet niet naar zondag verschuiven, maar wanneer die voor Valentijn valt, vragen we enkel dat die pas 's avonds rond 18 uur zou uitgaan, verlicht uiteraard." (VDT)