Vesten afgesloten ter hoogte van Veldbornstraat 13 april 2018

02u35 0 Tienen Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit vanavond en vannacht de Vesten af ter hoogte van de Veldbornstraat. De aannemer zal dan een doorsteek van de riolering maken.

"Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn via de Kabbeekvest richting Sint-Truiden ter hoogte van de Veldbornstraat", waarschuwt Anton Decoster, woordvoerder AWV. "Het verkeer richting Sint- Truiden wordt omgeleid via de Gilainstraat, de Waaibergstraat, de Veldbornstraat, de Kapelstraat en de Kapucijnenstraat."





"Het verkeer richting Leuven kan rijden via de Kabbeekvest en Albertvest of via de Oplintersesteenweg en Houtemstraat."





De gewone rioleringswerken op de Veldbornstraat gaan gewoon verder in april en mei. Het is dus niet mogelijk om vanuit de Veldbornstraat de Vesten op te rijden of omgekeerd. Vanuit de Veldbornstraat kan men wel nog de Waaibergstraat bereiken en omgekeerd. Voetgangers kunnen het voetpad langs residentie Breugelhof en de apotheek gebruiken en fietsers worden omgeleid via de IJzerstraat en de Generaal Guffenstraat. (VDT)