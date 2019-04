Vernieuwde ‘The Shop’ mikt op mannen en vrouwen vdt

04 april 2019

17u46 0 Tienen Zaterdag wordt de vernieuwde cadeaushop The Shop ‘A Way of Living’ in de Leuvensestraat officieel heropend. Na bijna tien jaar was verandering welkom, klinkt het bij de zaakvoerders, Werner Sabo en Karine Watty.

“Wij speelden al een hele tijd met ideeën voor de winkel. De bestaande inrichting was nota bene in mijn geboortejaar 1971 gerealiseerd, dus heeft de vorige inrichting meer dan zijn plicht gedaan”, zegt Werner. “Met de nieuwe inrichting kunnen wij de vrije loop geven aan onze creativiteit, waardoor we nu terug met meubelen kunnen werken, wat beter aanleunt bij ons tweede bedrijf Algemene Schrijnwerkerij en Renovatie Werner Sabo bvba.”

“Ons nieuwe concept streeft naar een unisex winkel, waarmee we vrouwen maar ook mannen aanspreken”, benadrukt zaakvoerster Karine. “Dus mannen zullen niet vlug verveeld zijn wanneer ze met hun vrouw bij ons komen winkelen.” Naast de meubelen vind je gepaste decoratie, Woodwick geurkaarsen en collecties juwelen. “Op de openingsdag verloten we een mooie set Qudo ringen. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen tussen 10 en 18 uur, Leuvensestraat 19.”