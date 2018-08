Vernieuwde skeelerpiste 31 augustus 2018

RSC-Tienen, beter gekend als de Tiense skeelerclub, is al bijna dertig jaar een begrip in het Tiense sportgebeuren. De club telt momenteel 120 recreanten en 15 competitierijders die hun favoriete hobby in de beste omstandigheden beoefenen. "Voor onze buitentrainingen en -wedstrijden kunnen we beschikken over een buitenpiste, eigendom van de stad Tienen", klinkt het bij het bestuur. "In samenspraak met de stad werd beslist de boarding van deze piste te vervangen. Begin juli werd vanuit de club met man en macht hieraan gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Volgend weekend wordt de vernieuwde piste ingehuldigd. (VDT)