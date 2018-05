Verkoop zolderschatten 30 mei 2018

02u31 0

Op zaterdag 2 juni van 8 tot 17 uur organiseert het Komiteit Oorbeek Dorp de allereerste rommelmarkt en garageverkoop. De rommelmarkt vindt plaats in de Begijnenstraat, in de Wilgenstraat en op het pleintje in de Sint-Jorisstraat. Op de plaats van de rommelmarkt is geen verkeer toegeleten. Het Komiteit Oorbeek Dorp zal zorgen voor de natjes en de droogjes. (HCH)